У Румунії фермери блокують пункти пропуску на кордоні з Україною попри угоду з урядом

Румунські фермери не припинили часткове блокування руху вантажівок через пункти пропуску "Сірет" та "Вікову-де-Сус" на кордоні з Україною.

Як пише "Європейська правда", про це Укрінформу заявив помічник начальника Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.

За його словами, біля пункту пропуску "Сірет" блокування вантажівок триває уже третю добу поспіль, а цієї ночі блокування руху вантажівок не припинялося і в пункті пропуску "Вікову-де-Сус".

"Але буквально годинку тому з румунського боку пропустили до нас першу партію із 10 вантажних автомобілів. На виїзд з України поки вантажівки не оформляють через блокування", – зазначив Заруднєв.

Він вказав, що станом на 12:30 у "живій" черзі на виїзд з України біля пункту пропуску "Красноїльськ", що напроти "Вікову-де-Сус", стоїть близько 60 вантажних автомобілів, а в електронній черзі на виїзд з України через "Порубне", що напроти "Сірет", вже зареєструвалися понад 1100 вантажівок.

Раніше Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.

За словами Маріуса Міку, одного з представників фермерів на переговорах, угода не означає негайного припинення протестів, оскільки на їхню тривалість можуть вплинути майбутні переговори з перевізниками, які триватимуть до четверга.

Міку додав, що важливо, аби уряд надав дозвіл на відступ від обов'язкових правил сівозміни та 4% перелогових земель у кожному господарстві до 31 січня.

Румунські фермери, серед іншого, блокували і рух вантажівок на кордоні з Україною.

Нагадаємо, Міністерство сільського господарства Угорщини заявило, що п’ять східних країн ЄС, серед яких Румунія, знову вимагають від Євросоюзу ввести імпортні мита на зерно з України.

Угорське міністерство повідомило, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини направили відповідний лист до Єврокомісії.