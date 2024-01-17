В Румынии фермеры блокируют границу с Украиной, несмотря на соглашение с правительством

Румынские фермеры не прекратили частичное блокирование движения грузовиков через пункты пропуска "Сирет" и "Викову-де-Сус" на границе с Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом Укринформу заявил помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев.

По его словам, возле пункта пропуска "Сирет" блокирование грузовиков продолжается уже третьи сутки подряд, а этой ночью блокирование движения грузовиков не прекращалось и в пункте пропуска "Викову-де-Сус".

"Но буквально час назад с румынской стороны пропустили к нам первую партию из 10 грузовых автомобилей. На выезд из Украины пока грузовики не оформляют из-за блокировки", – отметил Заруднев.

Он указал, что по состоянию на 12:30 в "живой" очереди на выезд из Украины возле пункта пропуска "Красноильск", что напротив "Викову-де-Сус", стоит около 60 грузовых автомобилей, а в электронной очереди на выезд из Украины через "Порубное", что напротив "Сирета", уже зарегистрировались более 1100 грузовиков.

Ранее Министерство сельского хозяйства Румынии и представители основных сельскохозяйственных организаций достигли соглашения, в результате которого были удовлетворены несколько требований фермеров, протестовавших в течение шести дней и блокировавших границу с Украиной.

По словам Мариуса Мику, одного из представителей фермеров на переговорах, соглашение не означает немедленного прекращения протестов, поскольку на их продолжительность могут повлиять предстоящие переговоры с перевозчиками, которые продлятся до четверга.

Мику добавил, что важно, чтобы правительство предоставило разрешение на отступление от обязательных правил севооборота и 4% залежных земель в каждом хозяйстве до 31 января.

Напомним, Министерство сельского хозяйства Венгрии заявило, что пять восточных стран ЕС, среди которых Румыния, снова требуют от Евросоюза ввести импортные пошлины на зерно из Украины.

Венгерское министерство сообщило, что министры сельского хозяйства Болгарии, Польши, Венгрии, Румынии и Словакии направили соответствующее письмо в Еврокомиссию.