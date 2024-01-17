У Польщі затримали ексглаву МЗС, причетного до візового скандалу

Центральне антикорупційне бюро Польщі затримало колишнього заступника міністра закордонних справ Петра Вавжика у зв'язку з так званим візовим скандалом.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Затримання пов'язане з розслідуванням справи про платне заступництво у зв'язку з прискоренням візових процедур.

"Співробітники представництва Центрального антикорупційного бюро в Любліні проводять розслідування під наглядом Люблінського відділення Національної прокуратури в Любліні. Підготовче провадження стосується, зокрема, надання обіцянок фінансових вигод в обмін на посередництво у вирішенні питань, пов'язаних з отриманням дозволів на перебування іноземців на території Республіки Польща, а також незаконного впливу на перебіг процедури видачі зазначених дозволів особами, які виконують державні функції в Міністерстві закордонних справ". – заявили в Центральному антикорупційному бюро.

Раніше стало відомо, що спеціальний комітет Сейму Польщі хоче допитати колишнього міністра закордонних справ Збігнева Рау та його заступника Петра Вавжика у зв'язку з візовим скандалом.

Нагадаємо, скандал стосується виявлених випадків надання польських нібито трудових віз у посольствах в країнах Сходу за гроші, що насправді було схемою в’їзду на територію ЄС. У зв’язку з цим прокуратура оголосила підозри семи чинним і колишнім посадовцям.

Єврокомісія назвала недостатніми пояснення, які Міністерство закордонних справ Польщі надало після розголосу.

За даними ЗМІ, на тлі візового скандалу у Польщі Німеччина викликала польського посла.

Детальніше про візовий скандал у Польщі читайте у статті: "Чорний лебідь" для польської влади: як візова афера може змінити результати виборів.