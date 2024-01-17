В Польше задержали экс-главу МИД, причастного к визовому скандалу

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего заместителя министра иностранных дел Петра Вавжика в связи с так называемым визовым скандалом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Задержание связано с расследованием дела о платном покровительстве в связи с ускорением визовых процедур.

"Сотрудники представительства Центрального антикоррупционного бюро в Люблине проводят расследование под надзором Люблинского отделения Национальной прокуратуры в Люблине. Подготовительное производство касается, в частности, предоставления обещаний финансовых выгод в обмен на посредничество в решении вопросов, связанных с получением разрешений на пребывание иностранцев на территории Республики Польша, а также незаконного влияния на ход процедуры выдачи указанных разрешений лицами, выполняющими государственные функции в Министерстве иностранных дел". – заявили в Центральном антикоррупционном бюро.

Ранее стало известно, что специальный комитет Сейма Польши хочет допросить бывшего министра иностранных дел Збигнева Рау и его заместителя Петра Вавжика в связи с визовым скандалом.

Напомним, скандал касается выявленных случаев предоставления польских якобы трудовых виз в посольствах в странах Востока за деньги, что на самом деле было схемой въезда на территорию ЕС. В связи с этим прокуратура объявила подозрения семи действующим и бывшим чиновникам.

Еврокомиссия назвала недостаточными объяснения, которые Министерство иностранных дел Польши предоставило после огласки.

По данным СМИ, на фоне визового скандала в Польше Германия вызвала польского посла.

Подробнее о визовом скандале в Польше читайте в статье: "Черный лебедь" для польской власти: как визовая афера может изменить результаты выборов.