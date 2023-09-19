ЗМІ: Німеччина викликає посла Польщі через скандал із видачею віз

У вівторок Німеччина викликала польського посла на тлі скандалу, пов’язаного з наданням польських віз у посольствах країн Сходу за гроші.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters з посиланням джерела.

Крім того, німецька міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер розмовляла зі своїм польським колегою про ситуацію, що склалася.

За словами джерел, Німеччина вимагає термінових роз'яснень щодо того, скільки віз могло бути видано, а щодо національності одержувачів, а також хоче знати, які контрзаходи вживає польський уряд у зв'язку з цим.

Минулого тижня польська прокуратура повідомила про оголошення підозри семи чинним і колишнім посадовцям у межах "візового скандалу", пов’язаного з наданням польських віз у посольствах країн Сходу за гроші.

На тлі скандалу з польського МЗС звільнили співробітника, а також пообіцяли провести аудит.

"Візовий скандал" спалахнув після того, як польські ЗМІ опублікували розслідування про звільнення ексзаступника міністра закордонних справ Пьотра Вавжика, який відповідав за консульські та візові питання.

З’ясувалось, що Вавжик розпорядився спростити візовий режим для тимчасових працівників із близько 20 країн – насамперед Близького й Далекого Сходу.

На папері йшлось про залучення іноземних працівників, та, за даними ЗМІ, фактично десятки тисяч мігрантів потрапили до Європи через "міжнародні компанії з рекрутингу" – нібито саме вони стояли за схемою.

Повідомлялось, що Вавжик на тлі викриття схеми з візами потрапив до лікарні у вкрай важкому стані.

Детальніше про візовий скандал у Польщі читайте у статті "Чорний лебідь" для польської влади: як візова афера може змінити результати виборів