Швейцарію атакували проросійські хакери під час візиту Зеленського

Під час візиту Володимира Зеленського до Швейцарії 17 січня проросійські хакери з угруповання NoName здійснили кібератаку на швейцарські вебсайти, зокрема урядові.

Цю інформацію підтвердила Федеральна рада Швейцарії, повідомляє "Європейська правда".

У результаті DDoS-атаки кілька урядових сайтів Швейцарії були тимчасово недоступні. Серед іншого, постраждали сайти федеральних департаментів та низки федеральних відомств.

Відповідальність за атаку знову взяла на себе проросійська хакерська група NoName, яка вже атакувала Федеральний уряд Швейцарії у червні 2023 року.

"Причиною DDoS-атаки ймовірно проросійське угруповання назвало участь президента України Володимира Зеленського у щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі", – додали там.

У швейцарському уряді запевнили, що очікували подібної атаки та вжили відповідних заходів безпеки.

Президент України Володимир Зеленський прибув із робочим візитом до Швейцарії 15 січня. Він зустрівся із керівництвом країни та взяв участь у панельній дискусії ВЕФ у Давосі.