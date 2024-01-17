Швейцарию атаковали пророссийские хакеры во время визита Зеленского

Во время визита Владимира Зеленского в Швейцарию 17 января пророссийские хакеры из группировки NoName осуществили кибератаку на швейцарские веб-сайты, в частности правительственные.

Эту информацию подтвердил Федеральный совет Швейцарии, сообщает "Европейская правда".

В результате DDoS-атаки несколько правительственных сайтов Швейцарии были временно недоступны. Среди прочего, пострадали сайты федеральных департаментов и ряда федеральных ведомств.

Ответственность за атаку снова взяла на себя пророссийская хакерская группа NoName, которая уже атаковала Федеральное правительство Швейцарии в июне 2023 года.

"Причиной DDoS-атаки вероятно пророссийская группировка назвала участие президента Украины Владимира Зеленского в ежегодной встрече Всемирного экономического форума в Давосе", – добавили там.

В швейцарском правительстве заверили, что ожидали подобной атаки и приняли соответствующие меры безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Швейцарию 15 января. Он встретился с руководством страны и принял участие в панельной дискуссии ВЭФ в Давосе.