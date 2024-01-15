Зеленський прилетів до Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський у понеділок прибув з робочим візитом до Швейцарії.

Про це повідомив у своєму Twitter (Х) глава швейцарської дипломатії Ігнаціо Кассіс пише "Європейська правда".

Він опублікував фото зустрічі із Зеленським в аеропорту та слова вітань.

Benvenuto in Svizzera, Signor Presidente

Willkommen in der Schweiz, Herr Präsident

Bienvenue en Suisse, Monsieur le Président

Вітаємо у Швейцарії, пане Президенте@ZelenskyyUa 🇨🇭🤝🇺🇦 pic.twitter.com/7ycRkjTIGH January 15, 2024

Сам Зеленський у Twitter (X) підтвердив, що прибув до Швейцарії. За його словами, він говоритиме про повернення викрадених дітей, санкції та пошук механізмів для використання заморожених російських активів, співпрацю щодо гуманітарного розмінування, фінансової підтримки та відбудови України.

"У Давосі проведу важливі двосторонні зустрічі з представниками ЄС і НАТО, щоб підтримати динаміку нашої євроатлантичної інтеграції, а також із лідерами держав та великих бізнесів, щоб посилити оборонну та економічну стійкість України", – написав президент.

Раніше в Офісі президента України повідомляли, що у межах візиту до Швейцарії Зеленський зустрінеться з головами обох палат парламенту, лідерами партій та президенткою.

Крім того, він візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі та проведе низку двосторонніх зустрічей – зокрема, з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Організатори Всесвітнього економічного форуму в Давосі анонсували, що Зеленський візьме участь в одному із заходів 16 січня.

Зеленський виступить зі спеціальною промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі".