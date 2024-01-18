Франція планує регулярне постачання Україні десятків ракет для винищувачів та більші обсяги снарядів

Франція з січня почне щомісяця передавати Україні десятки ракет для винищувачів, які адаптували до літаків радянських моделей, та на тисячу більше артилерійських снарядів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню в інтерв’ю France Inter.

Лекорню зазначив, що Франція запланувала постачання Україні ракет повітря-земля середньої дальності типу ADSM.

"Нам вдалося їх адаптувати для застосування з літаків радянських моделей, тому що початково ракети передбачені для застосування з "Рафалів" чи "Міражів"… Ми будемо постачати їх 50 на місяць, починаючи з січня, протягом 2024 року", – сказав міністр.

Він додав, що Франція також збільшить місячні обсяги снарядів, які передає Україні. За його словами, з перших місяців війни і до початку 2023 року Франція надавала по тисячі снарядів на місяць. "З минулого лютого це вже 2000 на місяць, а з цього місяця це буде 3000 снарядів щомісяця", – зазначив Лекорню.

Міністр сказав, що з міркувань безпеки не називатиме дат постачання 40 ракет дальнього радіуса дії SCALP, анонсованих Макроном.

Лекорню в інтерв’ю повідомив також, що Франція буде спроможна виготовити 78 самохідних гаубиць Caesar до початку наступного року.

Міністр також сказав, що категорично не згодний з твердженнями, що Росія повністю перехопила ініціативу, та зауважив, що хоча український контрнаступ не дав тих результатів, яких усі так очікували, Росія теж не отримала особливих успіхів і лінія фронту залишається практично стабільною.