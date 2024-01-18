Франция планирует регулярные поставки Украине десятков авиабомб и большие объемы снарядов

Франция с января начнет ежемесячно передавать Украине десятки авиабомб, которые адаптировали к самолетам советских моделей, и на тысячу больше артиллерийских снарядов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал министр обороны Франции Себастьен Лекорню в интервью France Inter.

Лекорню отметил, что Франция запланировала поставки Украине высокоточных авиабомб "воздух-земля" AASM.

"Нам удалось их адаптировать для применения с самолетов советских моделей, потому что изначально авиабомбы предусмотрены для применения с Rafale или Mirage... Мы будем поставлять их 50 в месяц, начиная с января, в течение 2024 года", – сказал министр.

Он добавил, что Франция также увеличит месячные объемы снарядов, которые передает Украине. По его словам, с первых месяцев войны и до начала 2023 года Франция предоставляла по тысяче снарядов в месяц. "С прошлого февраля это уже 2000 в месяц, а с этого месяца это будет 3000 снарядов ежемесячно", – отметил Лекорню.

Министр сказал, что из соображений безопасности не будет называть дат поставки 40 ракет дальнего радиуса действия SCALP, анонсированных Макроном.

Лекорню в интервью сообщил также, что Франция будет способна изготовить 78 самоходных гаубиц Caesar до начала следующего года.

Министр также сказал, что категорически не согласен с утверждениями, что Россия полностью перехватила инициативу, и отметил, что хотя украинское контрнаступление не дало тех результатов, которых все так ожидали, Россия тоже не получила особых успехов и линия фронта остается практически стабильной.