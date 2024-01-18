Президент Латвії Едгарс Рінкевичс оцінив роль України в стримуванні Росії на тлі загарбницької війни, яку веде Кремль.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

"Я можу погодитися з людьми, які багато говорили про те, що наша перша лінія оборони – це Україна. Ми (краще) будемо дякувати українцям, які воюють, ніж, можливо, їм довелося б дякувати нам", – зазначив Рінкевичс у Давосі.

За його словами, президент РФ Володимир Путін мріє про відновлення Російської імперії зразка кінця ХІХ – початку XX століття, на що вказують російська пропаганда та її гібридна війна.

Президент Латвії додав, що Рига має бути готовою до гібридної війни, навівши як приклад те, що Білорусь використовує міграцію проти Латвії, Польщі та Литви.

"Ми бачимо й спроби використовувати нові технології, наприклад, штучний інтелект. Це перша кібервійна", – вважає Рінкевичс.

Раніше президент Латвії заявив, що за поточної загрозливої ситуації у світі країні варто готуватися до усіх сценаріїв "без відчуття приреченості", та поділився своїм баченням, що може зробити Рига, щоб стримати потенційну агресію РФ.

Водночас міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, що через війну в Україні можливості Росії здійснювати провокації в Балтійському регіоні обмежені

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