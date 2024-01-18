Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс оценил роль Украины в сдерживании России на фоне захватнической войны, которую ведет Кремль.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Delfi.

"Я могу согласиться с людьми, которые много говорили о том, что наша первая линия обороны – это Украина. Мы (лучше) будем благодарить украинцев, которые воюют, чем, возможно, им пришлось бы благодарить нас", – отметил Ринкевичс в Давосе.

По его словам, президент РФ Владимир Путин мечтает о восстановлении Российской империи образца конца XIX – начала XX века, на что указывают российская пропаганда и ее гибридная война.

Президент Латвии добавил, что Рига должна быть готова к гибридной войне, приведя в пример то, что Беларусь использует миграцию против Латвии, Польши и Литвы.

"Мы видим и попытки использовать новые технологии, например, искусственный интеллект. Это первая кибервойна", – считает Ринкевичс.

Ранее президент Латвии заявил, что при текущей угрожающей ситуации в мире стране стоит готовиться ко всем сценариям "без ощущения обреченности", и поделился своим видением, что может сделать Рига, чтобы сдержать потенциальную агрессию РФ.

В то же время министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что из-за войны в Украине возможности России осуществлять провокации в Балтийском регионе ограничены

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