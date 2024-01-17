Президент Латвії поділився баченням, як стримати потенційну агресію Росії

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що за поточної загрозливої ситуації у світі країні варто готуватися до усіх сценаріїв "без відчуття приреченості", та поділився своїм баченням, що може зробити Латвія, щоб стримати потенційну агресію Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", розлогий допис він опублікував у своєму Facebook.

Рінкевичс пояснив, що ділиться своїми міркуваннями у продовження дискусій в медіа та експертних колах про те, наскільки велика загроза нападу Росії на балтійські держави у перспективі 3-10 років, що безперечно викликає тривогу у багатьох громадян Латвії.

Він зазначив, що ситуація у світі дуже комплексна і спрогнозувати розвиток подій навіть на рік наперед непросто, тож найкраще, щоб країна готувалася до усіх сценаріїв, але "без відчуття приреченості".

"Зараз дуже багато визначить подальший хід війни в Україні, яка дає усім нам нагоду і час підготуватися. Тож критично важливо надати українцям максимальну підтримку і заохочувати до цього інші держави", – зазначив Рінкевичс.

За його словами, членство у НАТО і ЄС вже є для Латвії найкращими "гарантіями безпеки" з можливих, але потрібно розуміти – не ставлячи при цьому під сумнів, що союзники справді прийдуть на допомогу – що відповідальність за власну обороноздатність і здатність відбити перший удар лежить передусім на Латвії.

"Що краще ми будемо підготовлені, то менша ймовірність, що Росія все ж нападе", – наголошує Рінкевичс.

На його думку, по-перше, Латвія має посилити захист свого східного кордону від гібридних атак, завершивши спорудження паркану з електронними й оптичними засобами спостереження.

По-друге, пише Рінкевичс, поблизу східного кордону потрібно облаштовувати військову інфраструктуру і цим питанням займаються Міноборони та армія.

Третім кроком Рінкевичс пропонує зміну підходу до військової служби, щоби залучали не лише добровольців, але більшу кількість громадян за принципом лотереї.

"Це буде випробування не лише для оборонного відомства, але й для суспільства загалом", – зазначив президент, додавши, що також потрібно доукомплектовувати контрактні підрозділи та додатково розвивати резерви.

Наступними кроками він називає розбудову військової інфраструктури для латвійської армії і розміщення сил союзників, а також розвиток латвійського оборонпрому.

"Хоча у нас є низка важливих угод про поставки для посилення спроможностей протиповітряної оборони і не тільки, є речі, які потрібно вміти виробляти самостійно, і є технології, які ми маємо розвивати самостійно", – додав Рінкевичс.

Шостим кроком президент називає реформу системи цивільного захисту та кризового реагування з урахуванням досвіду України, сьомим – жорсткіше реагування на злочини проти нацбезпеки з урахуванням, що "мирні реалії" позаду.

Рінкевичс також наголошує на потребі посилити та захистити виборчу систему, з урахуванням факторів дезінформації та викликів, створених новітніми інструментами штучного інтелекту.

Крім того, він наголошує на необхідності остаточно обривати економічні зв’язки з державами-агресорами, у чому важливим кроком буде від’єднання енергосистеми держав Балтії від Росії та Білорусі і сполучення з європейською мережею на початку наступного року.

"У дипломатичній сфері постійно ведеться робота з союзниками щодо посилення східного флангу НАТО, підтримки України та розвіяння ілюзій про Росію. Мобілізація європейського ОПК вже відбувається, але повільно. Це ще одне критичне питання, яке потрібно постійно підтримувати у фокусі уваги.

Хоча періодичні повідомлення про оборонні плани НАТО, навчання та оцінки щодо можливих сценаріїв конфлікту викликають тривогу, вони також є доказом, що російську загрозу сприймають серйозно і багато союзників готуються до цього", – зазначає Рінкевичс.

"Ми живемо у непрості часи. Завдання нашого покоління – захистити нашу незалежність. Нас будуть намагатись залякувати, сіяти страх і зневіру у наших силах, підривати довіру до наших друзів. Це теж частина гібридної війни. Давайте не допустимо цього – як і не допустимо легковажного ставлення до нацбезпеки… Росія і Білорусь не зміняться у найближчому майбутньому. Жити з цією загрозою, посилювати нашу стійкість і проходити ці часи буде непросто. Але це можливо зробити, і ми це зробимо", – підсумовує президент Латвії.

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