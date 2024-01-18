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США покарали компанію з ОАЕ, яка порушує "стелю цін" на російську нафту

Четвер, 18 січня 2024, 18:02

Міністерство фінансів США 18 січня оголосило про запровадження санкцій проти судноплавної компанії Hennesea з Об’єднаних Арабських Еміратів, яка перевозила російську нафту за цінами, вищими від погодженої західними державами "стелі" у 60 доларів за барель.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Компанія Hennesea була створена наприкінці 2022 року й незадовго до набуття "стелею ціни" чинності придбала старі танкери. Вони неодноразово заходили в порти РФ і перевозили російську нафту та нафтопродукти.

Hennesea має частку в HS Atlantica Limited – зареєстрованій у Ліберії компанії, що порушувала "стелю цін" і потрапила під санкції США 1 грудня 2023 року.

Компанія з ОАЕ, як встановив американський Мінфін, є кінцевим власником 18 суден, які перевозили російську нафту за ціною, вищою від 60 доларів за барель. Вони всі також потрапили під останні санкції.

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"Сьогоднішні дії ще раз демонструють, що будь-хто, хто порушує верхню межу ціни, постане перед наслідками. Ніхто не повинен сумніватися в рішучості нашої коаліції зупинити тих, хто допомагає Кремлю", – прокоментував заступник міністра фінансів США Воллі Адеємо.

У грудні 2022 року Захід встановив верхню межу ціни на морський експорт російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Санкції також забороняють західним компаніям надавати послуги з перевезення нафти з РФ за вищою від "стелі" ціною.

Обмеження змусило Росію переорієнтувати продаж нафти на набагато більш віддалені країни, такі як Китай та Індія, а також інвестувати у "тіньові флоти" зі зношених танкерів, які офіційно не відстежуються.

Починаючи з жовтня, Міністерство фінансів США почало активно карати компанії, які перевозили російську нафту за ціною, вищою за "стелю цін".

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