США наказали компанию из ОАЭ, которая нарушает "потолок цен" на российскую нефть

Министерство финансов США 18 января объявило о введении санкций против судоходной компании Hennesea из Объединенных Арабских Эмиратов, которая перевозила российскую нефть по ценам, выше согласованного западными государствами "потолка" в 60 долларов за баррель.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Компания Hennesea была создана в конце 2022 года и незадолго до вступления "потолком цены" в силу приобрела старые танкеры. Они неоднократно заходили в порты РФ и перевозили российскую нефть и нефтепродукты.

Hennesea имеет долю в HS Atlantica Limited – зарегистрированной в Либерии компании, которая нарушала "потолок цен" и попала под санкции США 1 декабря 2023 года.

Компания из ОАЭ, как установил американский Минфин, является конечным владельцем 18 судов, которые перевозили российскую нефть по цене выше 60 долларов за баррель. Они все также попали под последние санкции.

"Сегодняшние действия еще раз демонстрируют, что любой, кто нарушает верхний предел цены, предстанет перед последствиями. Никто не должен сомневаться в решимости нашей коалиции остановить тех, кто помогает Кремлю", – прокомментировал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

В декабре 2022 года Запад установил верхний предел цены на морской экспорт российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Санкции также запрещают западным компаниям предоставлять услуги по перевозке нефти из РФ по выше "потолка" цене.

Ограничение заставило Россию переориентировать продажу нефти на гораздо более отдаленные страны, такие как Китай и Индия, а также инвестировать в "теневые флоты" из изношенных танкеров, которые официально не отслеживаются.

Начиная с октября, Министерство финансов США начало активно наказывать компании, которые перевозили российскую нефть по цене выше "потолка цен".