США запровадили санкції проти компаній і суден, які ігнорували ліміт ціни на російську нафту

Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох компаній і трьох суден, які брали участь у продажі російської нафти за ціною, вищою за обмеження G7.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) 1 грудня оголосило про санкції проти трьох юридичних осіб і трьох суден.

Компанії – зареєстрована у Ліберії HS Atlantica Limited і зареєстровані у Дубаї Sterling Shipping Incorporated та Streymoy Shipping Limited.

Під санкції потрапили танкери під прапором Ліберії HS Atlantica (5LIP5), NS Champion (A8FD9) та Viktor Bakaev (D5BN6), що пов’язані з цими юридичними особами.

Нагадаємо, Група семи запровадила граничну ціну на російську нафту наприкінці 2022 року, сподіваючись таким чином знизити прибутки Росії від продажу енергоносіїв та її спроможність фінансувати війну проти України, а також уникнути глобального стрибка цін на нафту.

Це вже не перші судна і компанії, які нещодавно потрапили під санкції США за обхід "стелі цін".

У Держдепі США кажуть, що хочуть вдвічі скоротити енергетичні доходи РФ до 2030 року.