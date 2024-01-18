Фінська берегова охорона підозрює, що злочинні групи переправили в країну через РФ сотні людей

Берегова охорона Фінської затоки оголосила, що розслідує діяльність кількох злочинних угруповань, підозрюваних в організації нелегальної міграції з обтяжувальними обставинами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Злочинні організації підозрюються у великомасштабній контрабанді людей в обмін на велику грошову компенсацію. Є підозри, що Фінляндію використовували як транзитну країну для нелегальної міграції.

Людей переправляли з країн Близького Сходу в Росію і Фінляндію, а з Фінляндії – в решту Європи. Передбачається, що злочинні організації діяли на Близькому Сході, в Росії, Європі та Фінляндії.

За даними берегової охорони, контрабандисти скористалися порушенням прикордонного режиму на східному кордоні Фінляндії на початку зими.

Берегова охорона Фінської затоки організувала спеціальну слідчу групу в рамках відділу по боротьбі зі злочинністю.

У зв'язку з цим розпочато п'ять розслідувань, повідомляє глава відділу з боротьби зі злочинністю в Береговій охороні Фінської затоки капітан Антті Раассіна.

Усі вони проходять за статтею КК "організація незаконної міграції за обтяжувальних обставин".

"Жодних ознак перетину морського кордону немає. Однак випадки були виявлені в зоні дії Берегової охорони в аеропорту Гельсінкі-Вантаа", – пояснює Раассіна.

Наразі Прикордонна охорона розслідує загалом 25 злочинів, пов'язаних з організацією незаконного в'їзду прохачів притулку через східний кордон. Розслідування, розпочаті береговою охороною, є частиною цього, каже Раассіна.

Людей доставляли до російської прикордонної зони та пунктів перетину кордону, звідки їх направляли до Фінляндії. Люди подали заяви про надання притулку у Фінляндії, але потім виїхали в інші країни Європи.

Виїзд із Фінляндії здебільшого відбувався повітрям з аеропорту Гельсінкі-Вантаа, де цю діяльність і було розкрито. Берегова охорона підозрює, що у Фінляндії все ще залишаються кілька сотень прибулих із Росії осіб, які намагаються виїхати далі в Європу.

Берегова охорона розслідує цю справу спільно з іншими підрозділами Прикордонної охорони, Центральною кримінальною поліцією і на міжнародному рівні, наприклад, з Європолом. Більш детальна інформація про розслідування буде надана після їх завершення.

Минулої п’ятниці уряд Фінляндії вкотре продовжив термін закриття усіх КПП на кордоні з Росією до 11 лютого. Кордон був закритий у зв’язку з тим, що російські прикордонники почали безперешкодно випускати шукачів притулку.

У Фінляндії виникли занепокоєння, що РФ збирається повторити сценарій міграційного тиску на країну за прикладом режиму Лукашенка у 2021 році.

Детально про те, як Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні Фінляндії, читайте у статті "Фінляндія тримає оборону".