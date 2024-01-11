Фінляндія залишає закритим кордон із Росією ще на місяць
Уряд Фінляндії на загальному засіданні Держради ухвалив рішення продовжити закриття КПП на кордоні з Росією ще на місяць.
Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle, оголосила міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен.
Обмеження на кордоні діятимуть до 11 лютого.
"Національна безпека залишається критично важливим питанням для Фінляндії", – обґрунтувала рішення Рантанен.
Глава МВС підкреслила, що ситуація, яка склалася, негативно позначається на росіянах, які проживають у Фінляндії, і власниках паспортів двох країн.
Однак вона наголосила, що загроза гібридного впливу зберігається.
Фінляндія з 30 листопада закрила останній КПП на кордоні з Росією у зв’язку з тим, що РФ почала сприяти прибуттю на фінський кордон шукачів притулку.
14 грудня фінський уряд вирішив відкрити два прикордонні пункти на східному кордоні. Однак у перший же день з боку Росії прибули понад 100 прохачів притулку, після чого влада закрила східний кордон ще на місяць.
Прем'єр Фінляндії заявив, що Гельсінкі доведеться шукати постійне рішення у зв'язку зі ситуацією.
Детально про те, як Росія штучно створює міграційну кризу на кордоні Фінляндії, читайте у статті "Фінляндія тримає оборону".