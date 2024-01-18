Финская береговая охрана подозревает, что преступные группы переправили в страну через РФ сотни людей

Береговая охрана Финского залива объявила, что расследует деятельность нескольких преступных группировок, подозреваемых в организации нелегальной миграции с отягчающими обстоятельствами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Преступные организации подозреваются в крупномасштабной контрабанде людей в обмен на большую денежную компенсацию. Есть подозрения, что Финляндию использовали как транзитную страну для нелегальной миграции.

Людей переправляли из стран Ближнего Востока в Россию и Финляндию, а из Финляндии – в остальную Европу. Предполагается, что преступные организации действовали на Ближнем Востоке, в России, Европе и Финляндии.

По данным береговой охраны, контрабандисты воспользовались нарушением пограничного режима на восточной границе Финляндии в начале зимы.

Береговая охрана Финского залива организовала специальную следственную группу в рамках отдела по борьбе с преступностью.

В связи с этим начато пять расследований, сообщает глава отдела по борьбе с преступностью в Береговой охране Финского залива капитан Антти Раассина.

Все они проходят по статье УК "организация незаконной миграции при отягчающих обстоятельствах".

"Никаких признаков пересечения морской границы нет. Однако случаи были обнаружены в зоне действия Береговой охраны в аэропорту Хельсинки-Вантаа", – объясняет Раассина.

Сейчас Пограничная охрана расследует всего 25 преступлений, связанных с организацией незаконного въезда просителей убежища через восточную границу. Расследования, начатые береговой охраной, являются частью этого, говорит Раассина.

Людей доставляли в российскую пограничную зону и пункты пересечения границы, откуда их направляли в Финляндию. Люди подали заявления о предоставлении убежища в Финляндии, но потом выехали в другие страны Европы.

Выезд из Финляндии в основном происходил по воздуху из аэропорта Хельсинки-Вантаа, где эта деятельность и была раскрыта. Береговая охрана подозревает, что в Финляндии все еще остаются несколько сотен прибывших из России лиц, которые пытаются выехать дальше в Европу.

Береговая охрана расследует это дело совместно с другими подразделениями Пограничной охраны, Центральной криминальной полицией и на международном уровне, например, с Европолом. Более подробная информация о расследованиях будет предоставлена после их завершения.

В прошлую пятницу правительство Финляндии в очередной раз продлило срок закрытия всех КПП на границе с Россией до 11 февраля. Граница была закрыта в связи с тем, что российские пограничники начали беспрепятственно выпускать искателей убежища.

В Финляндии возникли опасения, что РФ собирается повторить сценарий миграционного давления на страну по примеру режима Лукашенко в 2021 году.

Подробно о том, как Россия искусственно создает миграционный кризис на границе Финляндии, читайте в статье "Финляндия держит оборону".