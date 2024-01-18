Завод Tesla у Швеції зможе користуватись лазівкою, аби продавати авто попри страйк

Управління транспорту Швеції дозволило заводу компанії Ілона Маска Tesla використовувати резервні номерні знаки для своїх авто, позаяк через страйк працівників поштової компанії PostNord не приходять нові.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SVT.

Працівники PostNord страйкують на знак солідарності з працівниками заводу Tesla, які вимагають укладення трудового договору. Компанія Маска намагалась змусити їх доставляти номерні знаки через суд, але програла.

Аби уникнути простою, Tesla скористалася лазівкою: вона звертається до Управління транспорту Швеції з проханням видати новий номерний знак для авто за тією ж процедурою, за якою його замовляють у разі викрадення чи пошкодження. Для таких заявок завод не повинен просити дозволу покупця автомобіля.

Шведський транспортний регулятор минулого місяця оголосив, що проведе перевірку цієї ситуації, але тепер вирішив її скасувати.

"Така можливість існує з погляду обслуговування, наприклад майстерня повинна мати можливість допомогти власнику транспортного засобу замовити нові номерні знаки шляхом прямого повідомлення", – пояснило відомство в коментарі SVT.

Там визнали, що механізм замовлення нових номерних знаків для авто ніколи раніше не використовувався в такий спосіб.

Нагадаємо, в жовтні минулого року шведська профспілка IF Metall розпочала страйк проти Tesla через відмову виробника електромобілів підписати колективний договір. Кілька інших профспілок ініціювали акції солідарності.

Компанія намагалася звернутися до суду, щоб зупинити страйк, але він триватиме до винесення судового рішення.