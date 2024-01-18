Завод Tesla в Швеции сможет пользоваться лазейкой для продажи авто, несмотря на забастовку

Управление транспорта Швеции позволило заводу компании Илона Маска Tesla использовать резервные номерные знаки для своих авто, поскольку из-за забастовки работников почтовой компании PostNord не приходят новые.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Работники PostNord бастуют в знак солидарности с работниками завода Tesla, которые требуют заключения трудового договора. Компания Маска пыталась заставить их доставлять номерные знаки через суд, но проиграла.

Чтобы избежать простоя, Tesla решила воспользоваться: она обращается в Управление транспорта Швеции с просьбой выдать новый номерной знак для авто по той же процедуре, по которой его заказывают в случае угона или повреждения. Для таких заявок завод не должен просить разрешения покупателя автомобиля.

Шведский транспортный регулятор в прошлом месяце объявил, что проведет проверку этой ситуации, но теперь решил ее отменить.

"Такая возможность существует с точки зрения обслуживания, например мастерская должна иметь возможность помочь владельцу транспортного средства заказать новые номерные знаки путем прямого сообщения", – пояснило ведомство в комментарии SVT.

Там признали, что механизм заказа новых номерных знаков для авто никогда ранее не использовался таким образом.

Напомним, в октябре прошлого года шведский профсоюз IF Metall начал забастовку против Tesla из-за отказа производителя электромобилей подписать коллективный договор. Несколько других профсоюзов инициировали акции солидарности.

Компания пыталась обратиться в суд, чтобы остановить забастовку, но она продлится до вынесения судебного решения.