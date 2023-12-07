Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти компанії Маска

Об'єднана федерація профспілок Норвегії заявила у середу, що вживатиме заходів проти компанії Ілона Маска Tesla на знак солідарності зі своїми шведськими колегами, які вимагають від американського автовиробника підписати колективний договір.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За словами голови профспілки, яка серед інших опікується працівниками автомайстерень, Йорна Еггума, якщо Tesla не прийме вимогу шведської профспілки металургів IF Metall до 20 грудня, вони перейдуть до "реалізації акцій бойкоту".

"Це чіткий сигнал для Tesla, що вони не можуть перевозити шведські Tesla через Норвегію", – сказав Еггум, додавши, що поки що занадто рано говорити про те, які саме заходи будуть вжиті.

Голова Об'єднаної федерації профспілок, яка налічує близько 170 тисяч членів, заявив, що шведські колеги розпочали "боротьбу проти ворожої профспілкам компанії".

Докери чотирьох найбільших портів Швеції вже зупинили постачання автомобілів Tesla на знак солідарності зі 130 членами профспілки IF Metall.

Раніше повідомляли, що американський виробник електромобілів Tesla судиться зі шведською державою в особі Шведського транспортного агентства через те, що на тлі профспілкового страйку не може забрати номерні знаки для своїх авто.

Кілька інших профспілок долучились до страйку, серед них – поштарі. Через це Tesla не може доставити номерні знаки для нових зареєстрованих автомобілів.

Шведська профспілка IF Metall, яка об’єднує представників металургійної та автомобільної промисловості, з кінця жовтня страйкує на підприємствах Tesla у Швеції, вимагаючи вигідніших колективних трудових договорів.

Нагадаємо, у вересні в Німеччині на території сервісного центру у місті Франкфурт-на-Майні згоріли 15 автомобілів Tesla, загальна вартість яких становить сотні тисяч євро.