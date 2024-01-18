Скандальна зустріч німецьких ультраправих щодо депортацій не позначилась на їх рейтингу

Викриття про зустріч політиків німецької партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") з правими екстремістами вже кілька днів виводять десятки тисяч людей на вулиці, але це не заважає партії лишатися другою за популярністю політсилою.

Про це свідчать результати опитування інституту Civey для Spiegel, повідомляє "Європейська правда".

Попри резонанс, який викликало розслідування порталу Correctiv, згідно з яким представники "АдН" обговорювали з правими екстремістами депортацію нащадків мігрантів, електорат партії лишається стабільним.

Згідно з опитуванням, 21% німців проголосували б за "АдН", якби федеральні вибори відбулися наступної неділі. Крайні праві відстають лише від Християнсько-демократичного союзу, чий рейтинг сягає 30%.

Керівні Соціал-демократична партія та Вільна демократична партія зазнали втрат – їх результати склали 15 і 4 відсотки. Зелені вже кілька тижнів стабільно тримаються на рівні 14 відсотків.

Показник "АдН" також залишається стабільним з середини грудня. Civey опитав понад 10 000 німців у період з 11 по 18 січня, а медіа-служба Correctiv повідомила про таємну зустріч 10 січня.

Нагадаємо, після розслідування Correctiv у багатьох містах Німеччини пройшли акції проти правого екстремізму, а на демонстрації в Потсдамі з’явилися у тому числі канцлер Олаф Шольц та міністерка закордонних справ Анналена Бербок.