Скандальная встреча немецких ультраправых по поводу депортаций не сказалась на их рейтинге

Разоблачения о встрече политиков немецкой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ") с правыми экстремистами уже несколько дней выводят десятки тысяч людей на улицы, но это не мешает партии оставаться второй по популярности политсилой.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института Civey для Spiegel, сообщает "Европейская правда".

Несмотря на резонанс, который вызвало расследование портала Correctiv, согласно которому представители "АдН" обсуждали с правыми экстремистами депортацию потомков мигрантов, электорат партии остается стабильным.

Согласно опросу, 21% немцев проголосовали бы за "АдГ", если бы федеральные выборы состоялись в следующее воскресенье. Крайне правые отстают только от Христианско-демократического союза, чей рейтинг достигает 30%.

Правящие Социал-демократическая партия и Свободная демократическая партия понесли потери – их результаты составили составили 15 и 4 процента. Зеленые уже несколько недель стабильно держатся на уровне 14 процентов.

Показатель "АдН" также остается стабильным с середины декабря. Civey опросил более 10 000 немцев в период с 11 по 18 января, а медиа-служба Correctiv сообщила о тайной встрече 10 января.

Напомним, после расследования Correctiv во многих городах Германии прошли акции против правого экстремизма, а на демонстрации в Потсдаме появились в том числе канцлер Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок.