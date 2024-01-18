У Швейцарії відкинули критику Росії через проведення глобального "саміту миру"

Голова Федеральної ради Швейцарії Віола Амгерд вважає необґрунтованою критику Росії стосовно майбутнього глобального саміту, присвяченого мирному врегулюванню в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blick, Амгерд сказала журналістам 18 січня в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Президентка Швейцарії вказала, що прихильність Швейцарії до України добре сприймається іншими країнами.

"Швейцарія завжди на боці міжнародного гуманітарного права… Коли ви на боці цивільного населення, ви на правильному боці", – додала Амгерд.

Росія регулярно критикує Швейцарію через "відмову від нейтралітету" у зв’язку з підтримкою України в повномасштабній війні. Глобальний "саміт миру" Москва взагалі назвала "марним і шкідливим".

Нагадаємо, Швейцарія погодилась організувати саміт на прохання України, про що обидві держави оголосили в понеділок, 15 січня, під час візиту Володимира Зеленського до Берна.

Обидві країни вже почали роботу над зустріччю, але низка деталей, як-то дата заходу та перелік учасників, ще не були узгоджені. Зеленський натякнув, що Росію на глобальний "саміт миру" запрошувати не будуть.

Десять пунктів "формули миру" "ЄвроПравда" публікувала тут.