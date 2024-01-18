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В Швейцарии отвергли критику России из-за проведения глобального "саммита мира"

Четверг, 18 января 2024, 19:38

Председатель Федерального совета Швейцарии Виола Амгерд считает необоснованной критику России относительно предстоящего глобального саммита, посвященного мирному урегулированию в Украине.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blick, Амгерд сказала журналистам 18 января в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

Президент Швейцарии указала, что приверженность Швейцарии к Украине хорошо воспринимается другими странами.

"Швейцария всегда на стороне международного гуманитарного права... Когда вы на стороне гражданского населения, вы на правильной стороне", – добавила Амгерд.

СМИ: Глобальный "саммит мира" состоится в Женеве

Россия регулярно критикует Швейцарию за "отказ от нейтралитета" в связи с поддержкой Украины в полномасштабной войне. Глобальный "саммит мира" Москва вообще назвала "бесполезным и вредным".

Швейцария согласилась организовать саммит по просьбе Украины, о чем оба государства объявили в понедельник, 15 января, во время визита Владимира Зеленского в Берн.

Обе страны уже начали работу над встречей, но ряд деталей, таких как дата мероприятия и перечень участников, еще не были согласованы. Зеленский намекнул, что Россию на глобальный "саммит мира" приглашать не будут.

Десять пунктов "формулы мира" "ЕвроПравда" публиковала здесь.

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