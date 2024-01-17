ЗМІ: Глобальний "саміт миру" відбудеться в Женеві

Швейцарія обрала Женеву місцем проведення запланованого глобального саміту щодо запропонованої Україною "формули миру".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інформаційне агентство Keystone-SDA, яке отримало цю інформацію від джерела з Федеральної ради Швейцарії.

Офіційно швейцарська та українська сторони не повідомляли багато деталей про те, де відбудеться майбутня зустріч на найвищому рівні стосовно "формули миру".

Швейцарія погодилась організувати саміт на прохання України, про що обидві держави оголосили в понеділок, 15 січня, під час візиту Володимира Зеленського до Берна.

Обидві країни вже почали роботу над зустріччю, але низка деталей, як-то дата заходу та перелік учасників, ще не були узгоджені. Зеленський натякнув, що Росію на глобальний "саміт миру" запрошувати не будуть.

Нагадаємо, 14 січня у швейцарському Давосі відбулася зустріч на рівні радників з національної безпеки щодо української "формули миру". Китай не був представлений на зустрічі - попри те, що був запрошений.

Очікувалось, що у Давосі відбулась остання зустріч такого рівня перед проведенням глобального "саміту миру".

Десять пунктів "формули миру" "ЄвроПравда" публікувала тут.