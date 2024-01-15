Зеленський натякнув, що Росію на глобальний "саміт миру" не запрошуватимуть

Президент Володимир Зеленський заявив, що Київ воліє бачити на майбутній конференції з питань миру на найвищому рівні всі держави, які поважають суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це він сказав 15 січня під час візиту до Швейцарії після переговорів із президенткою країни Віолою Амгерд, повідомляє "Європейська правда".

На питання про те, кого Україна запросить до участі в "саміті миру", Зеленський відповів: "Ми відкриті до всіх країн світу, які поважають наш суверенітет і територіальну цілісність. Тому робіть висновки, кого ми запрошуємо".

Вочевидь, голова держави мав на увазі, що Росія не буде серед запрошених на саміт – попри те, що голова швейцарського МЗС напередодні заявив про необхідність долучити Москву до мирних переговорів.

"Ми б хотіли, щоб країни Глобального Півдня обов’язково були присутні. На останній зустрічі на рівні радників були присутні 83 країни… Для нас дуже важливо показати, що весь світ – проти агресії Росії і весь світ – за те, щоб був справедливий мир", – додав Зеленський.

Нагадаємо, 14 січня у швейцарському Давосі відбулася зустріч на рівні радників з національної безпеки щодо української "формули миру". Китай не був представлений на зустрічі - попри те, що був запрошений.

Очікувалось, що у Давосі відбулась остання зустріч такого рівня перед проведенням Глобального саміту миру. Його готова прийняти в себе Швейцарія, яка почне спільну підготовку з Україною.

Десять пунктів "формули миру" "ЄвроПравда" публікувала тут.