Дуда отверг возможность досрочных выборов на фоне конфликтов с правительством

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что "не видит возможности" проведения в стране досрочных выборов на фоне конфликтов с новым правительством Дональда Туска по бюджету и преследования бывших чиновников.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet, Дуда сказал 18 января в интервью польским журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

У Дуды спросили о возможности досрочных выборов на фоне обсуждения в Сейме Польши бюджета на 2024 год. Согласно конституции, если президент Польши не получит одобренный документ до 29 января, он имеет право распустить парламент.

Этот сценарий в прошлом году польские СМИ называли желательным для бывшей партии власти "Право и справедливость", которая ушла в оппозицию после восьми лет правления. В то же время Дуда заверил, что "не видит возможности досрочных выборов".

"Если бюджет будет принят, то даже направление его в Конституционный суд не приведет к досрочным выборам. Я надеюсь, что нам удастся подписать бюджет мирно", – добавил польский президент.

Он в очередной раз раскритиковал правительство Польши за то, что нарушало конституцию, "даже радикальным способом", вспомнив увольнение наблюдательных советов государственных вещателей и отстранение главы Национальной прокуратуры.

"В случае с бюджетом ничего подобного не произошло. Я надеюсь, что этого не произойдет и я смогу спокойно его подписать", – сказал Дуда.

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