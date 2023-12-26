Gazeta Wyborcza: Опозиція має план усунення Туска від влади за допомогою президента

У польській партії "Право і справедливість", яка після восьми років перебування при владі перейшла в опозицію, розраховують на можливість усунення від влади прем’єра Дональда Туска за допомогою президента Анджея Дуди й контрольованого ними Конституційного трибуналу.

Про це йдеться в матеріалі Gazeta Wyborcza, повідомляє "Європейська правда".

За даними газети, більш праве крило ПіС на чолі з лідером Ярославом Качинським очікує, що Туск захоче обійти вето Дуди на поправки до бюджету, які передбачають виділення 3 мільярдів злотих на державні мовники в умовах їхньої реформи.

Для цього Туск внесе відповідні поправки до закону про бюджет (нині вони викладені в окремому законопроєкті), після чого президент надішле їх до Конституційного трибуналу, де більшість членів були призначені за каденції ПіС. Трибунал має ухвалити рішення протягом двох місяців з моменту такого подання.

Згідно з конституцією Польщі, ухвалений закон про бюджет має бути поданий Дуді протягом чотирьох місяців після внесення проєкту, інакше він може ухвалити рішення про розпуск парламенту. Попередній уряд Матеуша Моравецького від ПіС подав проект бюджету на наступний рік 29 вересня, отже, Дуда має отримати проєкт бюджету до 29 січня.

"Прихильники жорсткої лінії в партії "Право і справедливість" вимагають від Дуди застосувати тактику випаленої землі", – пише Gazeta Wyborcza з посиланням на джерела в ПіС.

З іншого боку, теоретично може виникнути ситуація, за якої трибунал визнає бюджетний законопроєкт неконституційним – такого в Польщі ще не було, й положення закону його не передбачали.

Нагадаємо, минулого тижня президент Польщі Анджей Дуда вирішив заветувати законопроєкт про бюджет, який передбачає виділення на наступний рік 3 мільярди злотих для державних ЗМІ країни.

Минулого тижня новий міністр культури Польщі Бартоломей Сенкевич звільнив керівництво Польського телебачення, Польського радіо та Польського агентства преси. Нова польська влада заявляє, що державні ЗМІ стали занадто політизованими за урядування попередників із партії "Право і справедливість". Зміна керівництва держЗМІ викликала протести у тепер уже опозиційної партії ПіС.

Детально про ситуацію читайте у статті: Війна за ЗМІ: як нова влада Польщі бере під контроль державні медіа