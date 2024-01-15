Найвищий суд Польщі призупинив звільнення голови Національної прокуратури

Польський Конституційний трибунал 15 січня ухвалив проміжне рішення, в якому зобов’язав міністра юстиції Адама Боднара утриматись від дій, які перешкоджають здійснювати повноваження голові Національної прокуратури Даріушу Барському.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Проміжне рішення Конституційний трибунал Польщі подав за скаргою Барського, який опротестував позбавлення Боднарем своїх прокурорських повноважень минулого тижня.

Окрім рішення щодо Барського, польський суд також призупинив рішення прем'єр-міністра про призначення виконувача обов’язки голови Нацпрокуратури Яцека Білевича.

Минулого тижня міністр юстиції Польщі Адам Боднар пішов на рідкісний крок і оголосив про позбавлення повноважень заступника генпрокурора Даріуша Барського, якого вважають лояльним до попередника Боднара, голови правої партії "Солідарна Польща" Збігнева Зьобро.

Серед іншого, перед своєю відставкою минулого року Зьобро розпорядився передати більшість своїх прокурорських повноважень національному прокурору, тобто заступнику. Так, імовірно, він розраховував зберегти вплив на ухвалення рішень.

Барський заявив, що дії нового польського уряду є протиправними.

Ситуація у прокуратурі Польщі є черговим кроком уряду Туска з позбавлення інституцій впливу партії "Право і справедливість". Минулого місяця, приміром, він звільнив прихильне до попередньої влади керівництво державних медіа.

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