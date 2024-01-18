В Італії скандал через військовий календар з подякою солдатам режиму Муссоліні

Міністерству оборони Італії довелось виправдовуватись після звинувачень у реабілітації фашизму через військовий календар, який вшановує солдатів за героїзм у боротьбі за режим диктатора Беніто Муссоліні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в публікації Politico.

Календар італійської армії на 2024 рік має назву "За Італію завжди... до й після 8 вересня 1943 року", що відсилає до дати капітуляції тодішньої фашистської Італії перед союзниками під час Другої світової війни.

Творці календаря кажуть, що хотіли вшанувати офіцерів і солдатів, які відзначилися героїчними вчинками як до, так і після перемир'я Італії із країнами антинацистського блоку.

У тексті, що супроводжує календар, сказано: "Ми хотіли віддати шану людям, які брали участь у (війні. – Ред.) з абсолютним переконанням служити своїй країні, дотримуючись присяги, як до, так і після 8 вересня 1943 року".

Опозиційні політики та антифашистські активісти засудили календар і вимагали прибрати його з полиць магазинів.

Серед іншого, голова асоціації партизанів, що воювали проти нацистських окупантів та італійських фашистських сил, Джанфранко Пальяруло назвав його неприйнятним. "Ми беремо до уваги, що існує профашистська меншість, яка хоче переписати історію Італії", – прокоментував він.

Міністерство оборони Італії 18 січня відповіло на закиди, стверджуючи, що не хотіло розпалити "політичні суперечки та ідеологічні упередження" й наполягаючи, що календар мав на меті "продемонструвати відданість і хоробрість італійців у Визвольній війні".

Інцидент виник через кілька тижнів після того, як прем'єр-міністерка Джорджія Мелоні – лідерка ультраправої партії "Брати Італії", яка походить з молодіжного фашистського руху, – засудила сотні людей, які, як стверджується, виконували фашистські салюти під час ходи в Римі.