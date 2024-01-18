В Италии скандал из-за военного календаря с благодарностью солдатам режима Муссолини

Министерству обороны Италии пришлось оправдываться после обвинений в реабилитации фашизма из-за военного календаря, который чествует солдат за героизм в борьбе за режим диктатора Бенито Муссолини.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в публикации Politico.

Календарь итальянской армии на 2024 год называется "За Италию всегда... до и после 8 сентября 1943 года", что отсылает к дате капитуляции тогдашней фашистской Италии перед союзниками во время Второй мировой войны.

Создатели календаря говорят, что хотели почтить офицеров и солдат, которые отличились героическими поступками как до, так и после перемирия Италии со странами антинацистского блока.

В тексте, сопровождающем календарь, сказано: "Мы хотели отдать дань уважения людям, которые участвовали в (войне. – Ред.) с абсолютным убеждением служить своей стране, соблюдая присягу, как до, так и после 8 сентября 1943 года".

Оппозиционные политики и антифашистские активисты осудили календарь и потребовали убрать его с полок магазинов.

Среди прочего, председатель ассоциации партизан, воевавших против нацистских оккупантов и итальянских фашистских сил, Джанфранко Пальяруло назвал его неприемлемым. "Мы принимаем во внимание, что существует профашистское меньшинство, которое хочет переписать историю Италии", – прокомментировал он.

Министерство обороны Италии 18 января ответило на упреки, утверждая, что не хотело разжечь "политические споры и идеологические предубеждения" и настаивая, что календарь имел целью "продемонстрировать преданность и храбрость итальянцев в Освободительной войне".

Инцидент возник через несколько недель после того, как премьер-министр Джорджия Мелони – лидер ультраправой партии "Братья Италии", которая происходит из молодежного фашистского движения, – осудила сотни людей, которые, как утверждается, выполняли фашистские салюты во время шествия в Риме.