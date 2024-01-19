Президентские выборы в Словакии: разрыв между лидерами рейтингов от власти и оппозиции сократился

Опросы прогнозируют высокие результаты на предстоящих президентских выборах в Словакии лидеру коалиционной партии "Голос", спикеру парламента Петеру Пеллегрини, однако разрыв между ним и оппозиционным кандидатом Иваном Корчоком сократился.

Как сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса от агентства AKO.

Победу на выборах, если бы они проходили в ближайшее время, получил бы Пеллегрини – за него проголосовали бы 40,6% респондентов.

В то же время поддержка экс-главы МИД Ивана Корчока выросла по сравнению с цифрами несколько недель назад: за него отдали бы голоса 37,7% опрошенных. В опросе, результаты которого обнародовали в начале января, разрыв между Пеллегрини и Корчоком составлял около 10 процентных пунктов в пользу Пеллегрини.

Разрыв между вторым и третьим местами в рейтинге составляет почти 30 процентных пунктов – за бывшего председателя Верховного суда и экс-министра юстиции Штефана Гарабина голосовали бы 8% опрошенных.

Aktuality

Идти на избирательные участки планируют почти 78% опрошенных.

Опрос проводился среди репрезентативной выборки из 1000 респондентов 11-16 января.

Напомним, президентские выборы состоятся в Словакии 23 марта 2024 года, а при необходимости второго тура он пройдет 6 апреля.

Петер Пеллегрини официально еще не выдвигал свою кандидатуру и ожидаемо сделает это в пятницу 19 января.

18 января в более чем двадцати городах страны в пятый раз прошли протесты против правительства Роберта Фицо, в Братиславе собрались около 26 тысяч человек.

"ЕвроПравда" ранее объясняла, что победа Пеллегрини на выборах выгодна для Фицо прежде всего потому, что это упростит для него поглощение партии "Голос". Читайте подробнее в статье: Кто станет следующим президентом Словакии.