США заявили про ракетну атаку хуситів по їхньому судну

Підтримувані Іраном бойовики-хусити 18 грудня близько 20:00 за київським часом запустили дві протикорабельні балістичні ракети по танкеру Chem Ranger, що належить Сполученим Штатам.

Як пише "Європейська правда", про це заявило Центральне командування армії США.

"Екіпаж спостерігав, як ракети впали у воду поблизу судна. Інформації про поранення або пошкодження корабля не надходило. Судно продовжило рух", – йдеться в повідомленні.

Центральне командування армії США зазначає, що це третій напад терористів-хуситів на комерційне судно за три дні.

Раніше США повідомили про новий удар проти підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів на території Ємену через загрозу, яку вони створюють для судноплавства.

Перед цим у середу США вчетверте завдали ударів по районах контрольованих хуситами, та повідомили про знищення 14 готових до пуску ракет.

У четвер президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжать завдавати ударів по підтримуваних Іраном повстанцях-хуситах у Ємені, визнавши, що останні атаки проти них не зупинили нападів на судна в Червоному морі.

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