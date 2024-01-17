США повернули хуситів до терористичного списку

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосила про поновлення глобального терористичного статусу для шиїтського угруповання "Ансар Аллах", відомого як хусити, що нині загрожують судноплавству в Червоному морі.

Про це 17 січня заявив радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє "Європейська правда".

Салліван пояснив, що поновлення терористичного статусу для хуситів "є важливим інструментом для перешкоджання фінансуванню тероризму для хуситів, подальшого обмеження їх доступу до фінансових ринків і притягнення їх до відповідальності за їхні дії".

"Якщо хусити припинять свої напади в Червоному морі та Аденській затоці, Сполучені Штати негайно переглянуть це рішення", – додав він.

Рішення набуває чинності через 30 днів, протягом яких США потурбуються про виключення, які дозволять продовжити відправлення гуманітарної допомоги до охопленого громадянською війною Ємену.

"Ми надсилаємо чіткий сигнал: комерційні поставки в єменські порти, від яких єменський народ покладається на продовольство, медикаменти і паливо, повинні продовжуватись і не підпадають під наші санкції", – наголосив радник Байдена з нацбезпеки.

Рух "Ансар Аллах" вніс до терористичного списку колишній президент США Дональд Трамп в останні дні свого перебування на посаді. Його наступник, Джо Байден, скасував це рішення, позаяк воно перешкоджало гуманітарним організаціям доправляти допомогу в Ємен через ризик потрапити під дію санкцій.

На тлі війни проти ХАМАС хусити почали обстрілювати комерційні судна, які прямують через Червоне море, стверджуючи, що вони допомагають Ізраїлю. У відповідь США розгорнули місію із захисту судноплавства й спільно із союзниками завдали кількох ударів по базах хуситів у Ємені.