США знову вдарили по розташуванню зброї хуситів

США у четвер повідомили про новий удар проти підтримуваних іраном бойовиків-хуситів на території Ємену через загрозу, яку вони створюють для судноплавства.

Як пише "Європейська правда", про це оголосило Центральне командування армії США.

18 січня сили Центрального командування завдали ударів "по двох протикорабельних ракетах хуситів, націлених на південну акваторію Червоного моря і готових до пуску".

U.S. CENTCOM Destroys Houthi Terrorists' Anti-Ship Missiles



As part of ongoing multi-national efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on maritime vessels in the Red Sea, on Jan. 18 U.S. Central Command forces conducted strikes on two Houthi anti-ship… pic.twitter.com/bvrSaDN6Wl January 18, 2024

Американські військові виявили підготовлену зброю близько 15:40 за місцевим часом і дійшли висновку, що вона є безпосередньою загрозою для торгових суден та військових кораблів США у регіоні. Після того ухвалили рішення про нанесення ураження.

Перед цим у середу США вчетверте завдали ударів по районах контрольованих хуситами, та повідомили про знищення 14 готових до пуску ракет.

Удари були завдані після оголошення про те, що США знову внесуть хуситів до списку глобальних терористів, аби відрізати їх від джерел фінансування без шкоди для гуманітарної допомоги жителям Ємену.

У четвер президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжать завдавати ударів по підтримуваних Іраном повстанцях-хуситах у Ємені, визнавши, що останні атаки проти них не зупинили нападів на судна в Червоному морі.

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