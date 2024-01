США знову вдарили по розташуванню зброї хуситів

США у четвер повідомили про новий удар проти підтримуваних іраном бойовиків-хуситів на території Ємену через загрозу, яку вони створюють для судноплавства.

Як пише "Європейська правда", про це оголосило Центральне командування армії США.

18 січня сили Центрального командування завдали ударів "по двох протикорабельних ракетах хуситів, націлених на південну акваторію Червоного моря і готових до пуску".

U.S. CENTCOM Destroys Houthi Terrorists' Anti-Ship Missiles



As part of ongoing multi-national efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on maritime vessels in the Red Sea, on Jan. 18 U.S. Central Command forces conducted strikes on two Houthi anti-ship… pic.twitter.com/bvrSaDN6Wl