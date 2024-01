CША завдали нових ударів по об’єктах хуситів у Ємені

Сполучені Штати завдали нову серію ударів по об’єктах підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів на території Ємену, що є четвертим таким ударом за останній тиждень.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Центральне командування армії США оголосило, що цілями ударів стали пускові установки хуситів із зарядженими у них 14 ракетами.

U.S. CENTCOM Strikes Houthi Terrorist Missile Launchers



In the context of ongoing multi-national efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on U.S. and partner maritime traffic in the Red Sea, on Jan. 17 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa time), U.S. Central… pic.twitter.com/MMCQbzr1f7