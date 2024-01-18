CША завдали нових ударів по об’єктах хуситів у Ємені

Сполучені Штати завдали нову серію ударів по об’єктах підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів на території Ємену, що є четвертим таким ударом за останній тиждень.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Центральне командування армії США оголосило, що цілями ударів стали пускові установки хуситів із зарядженими у них 14 ракетами.

U.S. CENTCOM Strikes Houthi Terrorist Missile Launchers



In the context of ongoing multi-national efforts to protect freedom of navigation and prevent attacks on U.S. and partner maritime traffic in the Red Sea, on Jan. 17 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa time), U.S. Central… pic.twitter.com/MMCQbzr1f7 January 18, 2024

У заяві стверджують, що установки вже були заряджені і ці ракети становили "нагальну загрозу" як для комерційних кораблів, так і військових кораблів США, оскільки запуск міг відбутися у будь-який момент.

Ураження завдали ракетами Tomahawk з американських надводних військових кораблів та субмарини USS Florida.

Нагадаємо, в ніч проти 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Пізніше у ніч проти 13 січня США завдали удару по військовому об’єкту повстанців-хуситів у Ємені.

Наступні удари відбулися в ніч проти 16 січня, після того як у понеділок бойовики поцілили в американське торгове судно. Вже після американського удару хусити здійснили новий обстріл.

У середу США повернули хуситів до терористичного списку.

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