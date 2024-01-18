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CША завдали нових ударів по об’єктах хуситів у Ємені

Четвер, 18 січня 2024, 07:19

Сполучені Штати завдали нову серію ударів по об’єктах підтримуваних Іраном  бойовиків-хуситів на території Ємену, що є четвертим таким ударом за останній тиждень.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Центральне командування армії США оголосило, що цілями ударів стали пускові установки хуситів із зарядженими у них 14 ракетами.

У заяві стверджують, що установки вже були заряджені і ці ракети становили "нагальну загрозу" як для комерційних кораблів, так і військових кораблів США, оскільки запуск міг відбутися у будь-який момент. 

Ураження завдали ракетами Tomahawk з американських надводних військових кораблів та субмарини USS Florida.

Нагадаємо, в ніч проти 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Пізніше у ніч проти 13 січня США завдали удару по військовому об’єкту повстанців-хуситів у Ємені.

Наступні удари відбулися в ніч проти 16 січня, після того як у понеділок бойовики поцілили в американське торгове судно. Вже після американського удару хусити здійснили новий обстріл.  

У середу США повернули хуситів до терористичного списку

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