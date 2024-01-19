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Глава МЗС Румунії: Задля нашої безпеки Росія має зазнати стратегічної поразки в Україні

П'ятниця, 19 січня 2024, 11:19

Міністерка закордонних справ Румунії Лумініца Одобеску у своєму виступі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наголосила, що західні союзники мають допомогти завдати Росії стратегічної поразки в Україні задля власної безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", тези її виступу наводить Digi24.

Одобеску наголосила, що військова та фінансова підтримка України з боку західних союзників має тривати "скільки, скільки буде необхідно", тому що питання стоїть не лише про майбутнє України, а про безпеку усієї Європи.

Вона зазначила, що Румунія на попередніх етапах своєї історії мала чималий досвід відносин з Росією і зараз не має ілюзій щодо того, чим є РФ.

"Зараз проти нашого сусіда ведеться повномасштабна війна… Для нас усе дуже зрозуміло: Росія повернулася до ревізіоністської політики у міжнародних відносинах, Росія насильницьким способом кидає виклик міжнародному правопорядку, встановленому після Другої світової, і керується застарілими концепціями "сфер впливу", – зауважила Одобеску.

"Росія має отримати в Україні стратегічну поразку. Якщо цього не станеться – вона може не зупинитися на кордонах України. Для них (Росії) ця війна ідеологічно та політично вмотивована", – підкреслила міністерка.

У своєму виступі вона жорстко засудила триваючі російські атаки по критичній інфраструктурі в Україні та окремо згадала удари по дунайських портах, впритул до кордону Румунії.

У тій самій панельній дискусії, присвяченій російській загрозі, брали участь також литовський єврокомісар і віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та його литовський колега Габріелюс Ландсбергіс. 

Сікорський у своєму виступі розкритикував ідею схилити Україну до переговорів з Росією, згадавши про "кишенькових Чемберленів".

Нагадаємо, глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто раніше побачив нібито сигнали від Росії та України, що настав час для дипломатії прокласти шлях до миру.

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Румунія Війна з РФ