Глава МИД Румынии: Ради нашей безопасности Россия должна потерпеть стратегическое поражение в Украине

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметила, что западные союзники должны помочь нанести России стратегическое поражение в Украине ради своей собственной безопасности.

Как сообщает "Европейская правда", тезисы ее выступления приводит Digi24.

Одобеску отметила, что военная и финансовая поддержка Украины со стороны западных союзников должна продолжаться "сколько, сколько будет необходимо", потому что вопрос стоит не только о будущем Украины, а о безопасности всей Европы.

Она отметила, что Румыния на предыдущих этапах своей истории имела немалый опыт отношений с Россией и сейчас у нее нет иллюзий по поводу того, чем является РФ.

"Сейчас против нашего соседа ведется полномасштабная война... Для нас все очень ясно: Россия вернулась к ревизионистской политике в международных отношениях, Россия насильственным способом бросает вызов международному правопорядку, установленному после Второй мировой войны, и руководствуется устаревшими концепциями "сфер влияния", – отметила Одобеску.

"Россия должна потерпеть в Украине стратегическое поражение. Если этого не произойдет – она может не остановиться на границах Украины. Для них (России) эта война идеологически и политически мотивирована", – подчеркнула министр.

В своем выступлении Одобеску жестко осудила продолжающиеся российские атаки по критической инфраструктуре в Украине и отдельно упомянула удары по дунайским портам, вплотную к границе Румынии.

В той же панельной дискуссии, посвященной российской угрозе, участвовали также литовский еврокомиссар и вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский и его литовский коллега Габриэлюс Ландсбергис.

Сикорский в своем выступлении раскритиковал идею склонить Украину к переговорам с Россией, упомянув о "карманных Чемберленах".

Напомним, глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто ранее увидел якобы сигналы от России и Украины, что пришло время для дипломатии проложить путь к миру.