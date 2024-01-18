Глава МЗС Польщі про схиляння України до переговорів: "Кишенькових Чемберленів" не бракує

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував ідею схилити Україну до мирних переговорів з Росією, згадавши про "кишенькових Чемберленів".

Про це Сікорський сказав під час Українського сніданку в Давосі у четвер, його цитує "Укрінформ", повідомляє "Європейська правда".

"Що стосується переговорів (з Росією. – Ред.), то хочу поділитися одним із "законів Сікорського" про зовнішню політику: ніколи немає нестачі кишенькових Чемберленів, які готові пожертвувати іншими людьми, свободою інших людей заради власного спокою. І ми цього не маємо робити", – наголосив Сікорський.

Він додав, що коли когось ґвалтують, то йому не кажуть, що не треба нагнітати ситуацію і вести переговори з ґвалтівником, а приходять з допомогою.

"Отже, що відбувається на окупованих територіях з українськими людьми: їх силоміць русифікують, катують, викрадають їхніх дітей. Це жертви, які стосуються українців, а не нас. Отже, лише Україна може приймати рішення (щодо переговорів з Росією. – Ред.)", – наголосив глава польської дипломатії.

Сікорський закликав усіх присутніх "робити так, як роблять в Польщі" – купувати автомобілі для української армії.

"Я звертаюся до всіх тут: якщо у вас є зайві 10 тисяч доларів, і ви хочете допомогти, купуючи пікап, то це буде доставлено просто на лінію фронту тим, кому це потрібно. Я знаю чоловіка, який вже доставив так 200 автомобілів, я тричі брав участь в таких поїздках. Це дуже значний внесок, який цінують на лінії фронту", – наголосив Сікорський.

Нагадаємо, глава Міноборони Італії Гвідо Крозетто раніше побачив нібито сигнали від Росії та України, що настав час для дипломатії прокласти шлях до миру.

Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс днями заявив, що з часом доведеться знайти спосіб залучити РФ до мирних перемовин, оскільки без участі Росії досягнення сталого миру в Україні неможливе.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, чому Київ не може вести мирні переговори з президентом РФ Владіміром Путіним.