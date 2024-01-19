МЗС повідомило деталі ДТП автобуса в Польщі, в якій постраждали українці

Генеральне консульство України в Любліні вже надає консульську допомогу українцям, які постраждали в дорожньо-транспортній пригоді в районі населеного пункту Вішніце.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Внаслідок ДТП двоє українців отримали незначні травми. Загроз їхньому життю немає. Їм надається необхідна медична допомога", – розповів Ніколенко.

Він зазначив, що решта пасажирів розміщена в тимчасовому місці очікування. Водночас перевізник вже надав інший автобус, який доправить наших громадян до України.

"Розпочалися слідчі дії. Українське консульство взаємодіє із польськими правоохоронцями задля з‘ясування усіх обставин аварії, а також тримає на контролі лікування постраждалих людей", – додав речник МЗС.

Раніше повідомляли, що у Люблінському воєводстві Польщі пізно ввечері у четвер зазнав аварії автобус із громадянами України, троє з них госпіталізовані.

Минулого тижня одна людина загинула і троє отримали травми внаслідок зіткнення пасажирського потяга та вантажівки на залізничному переїзді у Великопольському воєводстві.

У давнішій ДТП у Польщі 31 грудня загинули троє українців.