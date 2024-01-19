МИД сообщил детали ДТП автобуса в Польше, в котором пострадали украинцы

Генеральное консульство Украины в Люблине уже оказывает консульскую помощь украинцам, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии в районе населенного пункта Вишнице.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко.

"В результате ДТП двое украинцев получили незначительные травмы. Угрозы их жизни нет. Им оказывается необходимая медицинская помощь", – рассказал Николенко.

Он отметил, что остальные пассажиры размещены во временном месте ожидания. В то же время перевозчик уже предоставил другой автобус, который доставит наших граждан в Украину.

"Начались следственные действия. Украинское консульство взаимодействует с польскими правоохранителями для выяснения всех обстоятельств аварии, а также держит на контроле лечение пострадавших людей", – добавил представитель МИД.

Ранее сообщалось, что в Люблинском воеводстве Польши поздно вечером в четверг в аварию попал автобус с гражданами Украины, трое из них госпитализированы.

На прошлой неделе один человек погиб и трое получили травмы в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика на железнодорожном переезде в Великопольском воеводстве.

В другом ДТП в Польше 31 декабря погибли трое украинцев.