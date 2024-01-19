Іноземний туризм до Іспанії торік побив рекорд останнього доковідного року

Іспанія прийняла рекордну кількість іноземних туристів у 2023 році, що на 17% більше, ніж роком раніше, і на 1% більше від 84 мільйонів, які приїхали в допандемійний 2019 рік.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Минулого року іноземні туристи витратили 108 мільярдів євро (117,5 мільярда доларів) в Іспанії, одній з найбільш відвідуваних країн світу, що на 17% більше, ніж у 2019 році.

Міністр туризму Жорді Ереу заявив у п'ятницю, що очікує подальшого зростання цього року.

"Загалом 2023 рік був дуже позитивним і рекордним роком... ми все ще на тому ж шляху до процвітання", – сказав Ереу, прогнозуючи 23,2 мільйона іноземних відвідувачів у першому кварталі, що на 11% більше, ніж рік тому.

Він не надав конкретного прогнозу на весь рік, але очікує на рекордну кількість нових прибуттів, додавши, що Іспанії доведеться "боротися за туристів з інших континентів".

"У нас багато роботи в Бразилії, Китаї, США", – сказав міністр.

Він також визнав, що країна потребує кращих правил розміщення туристів, щоб не порушувати спосіб життя місцевих жителів і регулювати зростаючу пропозицію будинків для відпочинку, які конкурують з готелями.

"Ми повинні керувати туризмом. Уся туристична пропозиція повинна регулюватися, і в кожній області має бути досягнута стійка суміш", – додав він.

Промислова група Exceltur у вівторок підрахувала, що доходи від туристичної діяльності в Іспанії цього року вперше перевищать 200 мільярдів євро, що на 8,6% більше, ніж у 2023 році в поточних цінах, незважаючи на невизначеність, пов'язану з війнами в Україні та секторі Газа, а також з глобальною інфляцією.

Внесок туризму у валовий внутрішній продукт має зрости до 13,4% у 2024 році з 12,8% у 2023 році. Очікується, що Іспанія привабить більше туристів, ніж її конкуренти у східному Середземномор'ї, такі як Єгипет, які знаходяться ближче до конфлікту в Газі.

Нагадаємо, у 2023 році Португалія отримала більше грошей від туризму, ніж будь-коли раніше і очікує, що цей сектор буде тільки продовжувати зростати.

А у жовтні статистичне бюро ЄС оприлюднило дані, згідно з якими за підсумками 2022 року туристичний ринок об’єднання практично досяг рівня 2019-го, останнього року до пандемії коронавірусу.