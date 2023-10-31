Євростат: Туристична активність у ЄС відновлюється до доковідного рівня

Дані статистичного бюро ЄС – Євростату – свідчать про те, що за підсумками 2022 року туристичний ринок об’єднання практично досяг рівня 2019-го, останнього року до пандемії коронавірусу.

Відповідні дані Євростат опублікував у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

У 2022 році в державах Європейського Союзу було 28,9 мільйона ліжко-місць у понад 620 тисяч закладів розміщення туристів. У порівнянні з 2019 роком кількість ліжко-місць і закладів зросла на приблизно 1%.

Крім того, протягом минулого року в туристичних об’єктах ЄС були зареєстровані загалом майже 2,8 мільярда ночівель, що становить 96% від допандемійного рівня. Більшість ночівель припадала на туристів із країн ЄС (1,6 мільярда).

У порівнянні з 2021 роком найбільшою відмінністю на туристичному ринку ЄС стало те, що частка туризму всередині ЄС дещо зменшилася, а кількість туристів з усіх інших регіонів зросла – що є ще одним побічним індикатором відродження туристичного ринку.

Якщо у 2021 році лише 8% ночей, проведених іноземними гостями, були проведені туристами з інших регіонів світу за межами Європи, то у 2022 році ця частка зросла до 13%. Після зняття обмежень на поїздки міжнародні туристи вітали можливість відвідати країни ЄС, а громадяни ЄС також подорожували за кордон.

Однак відновлення туристичного ринку в ЄС відбувається нерівномірно. У таких країнах, як Латвія та Словаччина, кількість ночівель у 2022-му становила менше 75% від доковідного рівня. А от у Франції, Бельгії, Нідерландах та Данії туристи минулоріч ночували не менш активно, ніж у 2019 році.

Серед іншого, французька влада очікує зростання доходів від туристичної галузі, яка є однією з ключових для її економіки, після збільшення кількості іноземних відвідувачів протягом літа.