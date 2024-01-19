Иностранный туризм в Испанию в прошлом году побил рекорд последнего доковидного года

Испания приняла рекордное количество иностранных туристов в 2023 году, что на 17% больше, чем годом ранее, и на 1% больше 84 миллионов, которые приехали в допандемический 2019 год.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

В прошлом году иностранные туристы потратили 108 миллиардов евро (117,5 миллиарда долларов) в Испании, одной из самых посещаемых стран мира, что на 17% больше, чем в 2019 году.

Министр туризма Жорди Эреу заявил в пятницу, что ожидает дальнейшего роста в этом году.

"В целом 2023 год был очень позитивным и рекордным годом... мы все еще на том же пути к процветанию", – сказал Эреу, прогнозируя 23,2 миллиона иностранных посетителей в первом квартале, что на 11% больше, чем год назад.

Он не предоставил конкретного прогноза на весь год, но ожидает рекордного количества новых прибытий, добавив, что Испании придется "бороться за туристов с других континентов".

"У нас много работы в Бразилии, Китае, США", – сказал министр.

Он также признал, что страна нуждается в лучших правилах размещения туристов, чтобы не нарушать образ жизни местных жителей и регулировать растущее предложение домов для отдыха, которые конкурируют с отелями.

"Мы должны управлять туризмом. Все туристическое предложение должно регулироваться, и в каждой области должна быть достигнута устойчивая смесь", – добавил он.

Промышленная группа Exceltur во вторник подсчитала, что доходы от туристической деятельности в Испании в этом году впервые превысят 200 миллиардов евро, что на 8,6% больше, чем в 2023 году в текущих ценах, несмотря на неопределенность, связанную с войнами в Украине и секторе Газа, а также с глобальной инфляцией.

Вклад туризма в валовой внутренний продукт должен вырасти до 13,4% в 2024 году с 12,8% в 2023 году. Ожидается, что Испания привлечет больше туристов, чем ее конкуренты в восточном Средиземноморье, такие как Египет, которые находятся ближе к конфликту в Газе.

Напомним, в 2023 году Португалия получила больше денег от туризма, чем когда-либо прежде, и ожидает, что этот сектор будет только продолжать расти.

А в октябре статистическое бюро ЕС обнародовало данные, согласно которым по итогам 2022 года туристический рынок объединения практически достиг уровня 2019-го, последнего года до пандемии коронавируса.