У Хорватії заарештували молдованина, який тікав від поліції фургоном з 32 мігрантами

В п’ятницю молдовського водія фургона з мігрантами заарештували в Хорватії після гонитви в столиці Загребі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Поліцейський патруль намагався зупинити фургон на виїзді з міста, але 31-річний водій натомість промчав через платну естакаду.

Поліція викликала підкріплення, щоб безпечно переслідувати фургон через Загреб. Вони встановили блокпост, де фургон врешті-решт врізався в поліцейську машину і зупинився.

Невідомо, як довго тривала гонитва. За даними поліції, в мікроавтобусі перебували 32 іноземних громадянина, двоє з яких отримали легкі поранення.

Мігранти з Близького Сходу, Африки або Азії приїжджають до Хорватії, намагаючись дістатися Західної Європи так званим балканським сухопутним маршрутом, який веде з Туреччини до Греції або Болгарії, Північної Македонії, Сербії та Боснії.

Під час своєї подорожі, яка часто триває місяцями або навіть роками, мігранти перетинають кордони без дозволу і часто за допомогою осіб, які займаються контрабандою людей.

Нагадаємо, кількість мігрантів, які нелегально в'їжджають до Іспанії морем, підскочила майже на 300% у січні порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Наприкінці минулого року іспанське головування у Раді ЄС та Європарламент досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.