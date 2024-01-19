В Хорватии арестовали молдаванина, который убегал от полиции на фургоне с 32 мигрантами

В пятницу молдавского водителя фургона с мигрантами арестовали в Хорватии после погони в столице Загребе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Полицейский патруль пытался остановить фургон на выезде из города, но 31-летний водитель вместо этого промчался через платную эстакаду.

Полиция вызвала подкрепление, чтобы безопасно преследовать фургон через Загреб. Они установили блокпост, где фургон в конце концов врезался в полицейскую машину и остановился.

Неизвестно, как долго длилась погоня. По данным полиции, в микроавтобусе находились 32 иностранных гражданина, двое из которых получили легкие ранения.

Мигранты с Ближнего Востока, Африки или Азии приезжают в Хорватию, пытаясь добраться до Западной Европы по так называемому балканскому сухопутному маршруту, который ведет из Турции в Грецию или Болгарию, Северную Македонию, Сербию и Боснию.

Во время своего путешествия, которое часто длится месяцами или даже годами, мигранты пересекают границы без разрешения и часто с помощью лиц, которые занимаются контрабандой людей.

Напомним, количество мигрантов, которые нелегально въезжают в Испанию морем, подскочило почти на 300% в январе по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В конце прошлого года испанское председательство в Совете ЕС и Европарламент достигли договоренности относительно ключевых элементов в пяти проектах законов, которые изменят законодательную рамку ЕС по миграции и убежища.