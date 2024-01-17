Кількість прибулих морем до Іспанії мігрантів зросла майже вчетверо

Кількість мігрантів, які нелегально в'їжджають до Іспанії морем, підскочила майже на 300% у січні порівняно з аналогічним періодом 2023 року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на інформацію міністерства внутрішніх справ країни.

За даними МВС, з 1 по 15 січня до Іспанії морем прибуло 3 658 мігрантів, більшість з яких – на неміцних човнах, у порівнянні з 921 мігрантом за аналогічний період минулого року.

Близько 95% тих, хто прибув морем, прибули на Канарські острови, а решта – через Балеарські острови або материкову частину Іспанії.

Кількість човнів збільшилася лише незначно – з 65 до 80, що свідчить про більш переповнені та небезпечні рейси мігрантів, які намагаються прибути до Європи.

2023 рік став рекордним за кількістю нелегальних мігрантів, які прибули до Іспанії, особливо на Канарські острови, через які минулого року прибуло 39 910 мігрантів.

Мадрид активізував контакти з владою таких країн, як Сенегал і Мавританія, щоб змінити цю тенденцію. Іспанії також довелося створити додаткові місця для розміщення мігрантів у військових казармах, готелях та хостелах по всій країні.

Нагадаємо, 20 грудня іспанське головування у Раді ЄС та Європарламент досягли домовленості щодо ключових елементів у п’яти проєктах законів, які змінять законодавчу рамку ЄС щодо міграції та притулку.

Згідно з попередньою угодою, країни ЄС на півдні запровадять суворішу процедуру надання притулку на своїх кордонах, і матимуть більше повноважень для вислання шукачів притулку, яким було відмовлено.

Впровадженню угоди на заваді може стати Угорщина – єдина країна, яка висловлюється проти неї та головуватиме в Раді Європейського Союзу у другому півріччі 2024 року.