Зеленський вважає, що США можуть дати Україні більше допомоги для перемоги

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за надану з початку повномасштабного вторгнення Росії допомогу, але вважає, що вона може бути більшою, щоб дозволити Києву перемогти.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News, показаному ввечері 19 січня, повідомляє "Європейська правда".

Говорячи про перспективи схвалення додаткової допомоги в Конгресі США, яка застрягла через суперечки щодо міграційної політики, голова держави сказав, що "не хвилюється через конгресменів чи сенаторів".

"Я з ними зустрічався. Коли я з ними сідаю і в нас діалог, тет-а-тет чи в команді, у більшості, 99,9% випадків вони – на моєму боці", – додав він.

На питання, чи довіряє Зеленський словам підтримки, які чув від членів Конгресу США, він відповів, що "довіряє результатам".

"За майже п’ять років президентства я, з одного боку, бачив усе. Але коли я говорю з політиками, інколи думаю, що не бачив нічого… Усі усміхаються, обіймають, кажуть: "Ви стійкі, ви такі сильні, ви – справжній чоловік, лідер вільного світу. Ви врятували нашу демократію… Ми могли б втратити пів Європи, і Росія напала б на США, країни НАТО, і ми маємо дати вам усе, все що маємо." І потім – наче команда "стоп, знято", – описав президент свої враження.

Коментуючи обсяги військової допомоги США з боку України, Зеленський додав: "Вони багато допомогли нам, аби ми вистояли. Я вважаю, вони можуть допомогти нам більше, аби ми перемогли".

Як повідомлялось, Джо Байден у середу провів зустріч з лідерами Конгресу США та очільниками профільних комітетів, на якій закликав швидше розблокувати фінансування на подальшу допомогу для України. У Сенаті очікують розгляду угоди щодо безпеки південного кордону і фінансування для України наступного тижня.

Нагадаємо, у проєкті передбачено понад 60 млрд доларів на підтримку України, 14 млрд доларів для Ізраїлю і така ж сума – на заходи протидії нелегальній міграції на південному кордоні. У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.